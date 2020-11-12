«Ак Барс» сыграет в гостях с «Трактором» в матче КХЛ

Сегодня «Ак Барс» сыграет в гостях с челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Казанцы подходят к игре с четырехматчевой победной серией. Днем ранее команда Дмитрия Квартальнова обыграла нижегородское «Торпедо» (6:2). После игры тренер казанцев сообщил о возвращении Даниса Зарипова на лед в предстоящей встрече.

«Трактор» позавчера победил в овертайме магнитогорский «Металлург» (2:1от). Челябинская команда уступает «Ак Барсу» всего лишь 4 очка, занимая четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

В октябре соперники встречались в Казани. Тогда по буллитам победу одержал «Трактор» со счетом 3:2.

Игра в Челябинске состоится сегодня, 12 ноября. Начало матча — в 17.00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканалах ТНВ и «ТНВ-Планета».