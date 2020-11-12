В Челнах будут судить мужчину, который пырнул 13-летнего мальчика в живот

В Челнах будут судить мужчину, который пырнул ножом 13-летнего мальчика в живот. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Инцидент произошел 29 августа. 13-летний мальчик вместе со сверстником попросили закурить у прохожего. Мужчина схватил его за шею и сделал замечание по поводу дерзкого обращения. Подросток ударил его по лицу, после чего мужчина достал складной нож. Мужчина развернулся и ушел, однако подросток догнал его, схватил за руку. За это мужчина ударил его ножом в живот.

Фото: pixabay.com

Свою вину мужчина полностью признал. Он находится под стражей. В ближайшее время дело рассмотрит суд.



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