За первые полгода Крым принял 2 млн туристов

Фото: Галия Шакирова

За первые шесть месяцев 2024 года Крым принял более 2 млн туристов. Большинство отдыхающих (60,8%) добрались до полуострова по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах. Еще 31,7% туристов приехали в регион на поездах, а 7% — по иным сухопутным маршрутам, сообщает RT.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в июне количество туристов увеличилось на 25%. В первый месяц лета в Крыму отдохнули более 746 тыс. человек.

Сегодня утром у Крымского моста образовалась очередь из более чем тысячи автомобилей. Со стороны Тамани двигалось 913 машин, со стороны Керчи — 165.

Разиль Самигуллин