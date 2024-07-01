Новости общества

19:15 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Любовное фэнтези «Травница, или Как выжить среди магов» — самое популярное в РТ

17:18, 01.07.2024
Любовное фэнтези «Травница, или Как выжить среди магов» — самое популярное в РТ
Фото: Динар Фатыхов

Книжный сервис «Литрес» изучил продажи электронных и аудиокниг среди пользователей из Татарстана и выяснил, какие из них пользовались наибольшим спросом в первом полугодии 2024 года. Самой популярной книгой стало любовное фэнтези «Травница, или Как выжить среди магов. Том 2», сообщила пресс-служба «Литрес».

В топ-10 книг по количеству проданных экземпляров в Татарстане вошли:

  1. «Травница, или Как выжить среди магов. Том 2», Татьяна Серганова (digital-автор «Литрес»).

  2. «Звездная Кровь — 6. Тинг», Роман Прокофьев (digital-автор «Литрес»).

  3. «С тобой», Тори Майрон» (digital-автор «Литрес»).

  4. «Мир Аматорио. Соблазн», Мари Мур (digital-автор «Литрес»).

  5. «Эффект Фостера», Селина Аллен (digital-автор «Литрес»).

  6. «Травница, или Как выжить среди магов», Татьяна Серганова (digital-автор «Литрес»).

  7. «Правила Барби», Селина Аллен (digital-автор «Литрес»).

  8. «Загадочная история Элизабет», Джеймс Кэмирон Гейтсбери (digital-автор «Литрес»).

  9. «Мир Аматорио. Искушение», Мари Мур (digital-автор «Литрес»).

  10. «Мир Аматорио. Исчезнувшая», Мари Мур (digital-автор «Литрес»).

В Татарстане, как и в целом по всей России, самыми популярными жанрами среди читателей стали фэнтези, фантастика, любовные романы и мистика.

Луиза Игнатьева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоКультураОбразование Татарстан

Новости партнеров

Читайте также