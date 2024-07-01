Любовное фэнтези «Травница, или Как выжить среди магов» — самое популярное в РТ

Фото: Динар Фатыхов

Книжный сервис «Литрес» изучил продажи электронных и аудиокниг среди пользователей из Татарстана и выяснил, какие из них пользовались наибольшим спросом в первом полугодии 2024 года. Самой популярной книгой стало любовное фэнтези «Травница, или Как выжить среди магов. Том 2», сообщила пресс-служба «Литрес».

В топ-10 книг по количеству проданных экземпляров в Татарстане вошли:

«Травница, или Как выжить среди магов. Том 2», Татьяна Серганова (digital-автор «Литрес»). «Звездная Кровь — 6. Тинг», Роман Прокофьев (digital-автор «Литрес»). «С тобой», Тори Майрон» (digital-автор «Литрес»). «Мир Аматорио. Соблазн», Мари Мур (digital-автор «Литрес»). «Эффект Фостера», Селина Аллен (digital-автор «Литрес»). «Травница, или Как выжить среди магов», Татьяна Серганова (digital-автор «Литрес»). «Правила Барби», Селина Аллен (digital-автор «Литрес»). «Загадочная история Элизабет», Джеймс Кэмирон Гейтсбери (digital-автор «Литрес»). «Мир Аматорио. Искушение», Мари Мур (digital-автор «Литрес»). «Мир Аматорио. Исчезнувшая», Мари Мур (digital-автор «Литрес»).

В Татарстане, как и в целом по всей России, самыми популярными жанрами среди читателей стали фэнтези, фантастика, любовные романы и мистика.



Луиза Игнатьева