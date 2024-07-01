В Татарстане пресекли попытку доставки запрещенных предметов в исправительную колонию

Фото: Максим Платонов

Сотрудники исправительной колонии №5 УФСИН России по Татарстану в минувшие выходные пресекли попытку переброса запрещенных предметов на территорию учреждения.

Правоохранители задержали мужчину 2000 года рождения, который пытался запустить квадрокоптер со свертком, где находились семь мобильных телефонов. Сейчас проводится проверка по данному факту, передают в учреждении.

За нарушение правил использования воздушного пространства правонарушителю может грозить административный штраф до 50 тысяч рублей. За доставку в колонию запрещенных предметов предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей с конфискацией этих предметов.

Ранее экс-начальника этой колонии отправили в СИЗО. Подполковника в отставке подозревают в получении двух взяток на сумму 860 тысяч рублей, превышении полномочий и незаконном воспрепятствовании предпринимательской деятельности.