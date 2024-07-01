В России вырос спрос на черную икру

Покупки осетровой икры в России за первые 5,5 месяца 2024 года выросли на 9% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщает «Газета.ru».

Интерес к черной икре растет: по сравнению с допандемийным 2019 годом спрос на деликатес оказался выше на 6%. Кроме того, увеличился в два раза размер банок, которые чаще приобретали потребители.

С мая в России начали маркировать красную и черную икру. По данным на 25 апреля, в системе маркировки зарегистрировались более 19 тысяч участников оборота, включая 83 производителя и импортера. Всего в стране выпустили свыше 264 тысяч кодов маркировки.

Заместитель гендиректора оператора системы маркировки «Честный знак» — Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов сообщил, что еще до старта обязательных требований в оборот ввели более 4,5 тысячи единиц икорной продукции, которую уже можно видеть в российских магазинах.

В конце апреля эксперты, цитируемые РИА «Новости», сообщили о росте спроса и объемов продаж красной икры в России, при этом отметив снижение цен на этот продукт.

