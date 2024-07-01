Строительство трассы Алексеевское — Альметьевск завершено на 70%

Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел строительство скоростной автодороги Алексеевское — Альметьевск. Он проехал по готовому участку и выразил удовлетворение качеством покрытия.

— Все работы идут в графике. Один из технически сложных объектов — мост через реку Шешма. Сегодня сделали там остановку, в ближайшие два месяца должны завершить работу. Качество покрытия отличное. Проехали весь участок за один час! — сказал Рустам Минниханов.

На данный момент работы выполнены более чем на 70%. До конца года планируется сдать 145 километров четырехполосной дороги. На всей протяженности устанавливаются ограждения и освещение.

