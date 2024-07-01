Черновики увеличивают шансы на зачисление: Татарстан попал в топ-3 по черновикам заявлений для поступления в школу

Фото: Максим Платонов

Пресс-служба Минцифры России сообщила, что завершилась первая волна подачи заявлений в школы. За два месяца родители будущих первоклассников направили 825 тыс. заявок — на 100 тыс. больше, чем в прошлом году. Уведомления о зачислении придут в течение недели.

Более 70% заявлений было сформировано еще до начала приемной кампании. Черновики увеличивали шансы на зачисление, потому что выбрать школу можно было уже в первые секунды после старта записи. По данным министерства, черновики чаще использовались в Санкт-Петербурге (44,5 тыс.), Свердловской области (28,8 тыс.), Татарстане (28,4 тыс.), Дагестане (25,4 тыс.) и Башкортостане (24,4 тыс.).

До 30 июня записаться можно было в школу по месту прописки или в другую при особенных обстоятельствах. Вторая волна записи стартует 6 июля и продлится до 5 сентября. Подать заявление можно будет в любую школу, независимо от места прописки и наличия льгот. Ребенка зачислят, если останутся места.

Запись в 1-й класс на портале «Госуслуги» доступна во всех регионах, кроме Москвы и Московской области. Их жители могут подать заявления на региональных порталах.

Напомним, первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая («Единая Россия») поддержала предложение вернуть оценку за поведение в школьный табель. Она отметила, что необходимо определить критерий выставления такой оценки.