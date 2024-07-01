Казань вошла в топ-5 речных направлений из Москвы

Фото: Динар Фатыхов

Казань вошла в рейтинг наиболее популярных речных направлений из Москвы для жителей столицы. В разные города теплоходы из столицы курсировали 700 раз и обслужили 120 тыс. человек, сообщает пресс-служба мэрии Казани со ссылкой на сообщение мэра Москвы Сергея Собянина в своих социальных сетях.

— С Северного и Южного речных вокзалов отправляются суда почти в 50 городов и населенных пунктов России. Среди популярных направлений — Углич, Казань, Ярославль, Мышкин и Санкт-Петербург, — написал мэр Москвы в своем Telegram-канале.

В середине мая Казань вошла в десятку самых бронируемых направлений России на майские праздники. Город с 28 апреля по 1 мая посетило около 90 тысяч туристов.

Разиль Самигуллин