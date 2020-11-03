В Казани признали невменяемой мать, напавшую с ножом на сыновей-близнецов

Прокуратура Татарстана утвердила постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера в отношении 34-летнй жительницы Казани, которая напала с ножом на сыновей-близнецов в марте этого года.

Она обвиняется в покушении на убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью и в убийстве малолетнего, совершенное с особой жестокостью.



По версии следствия, 1 марта женщина, находясь у себя в квартире на улице Чистопольской, нанесла 7-летнему сыну не менее трех ударов ножом по телу. После этого она нанесла второму сыну-близнецу не менее 9 ударов ножом в грудь и поясничную область. От полученных ранений ребенок скончался на месте.

realnoevremya.ru



Эксперты выявили у женщины признаки хронического психического расстройства в форме параноидной шизофрении. Это лишает ее сейчас и лишало в период совершения преступления возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Женщине требуется постоянное наблюдение и рекомендуется принудительное лечение в медстационаре.



Сейчас в отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Ново-Савиновский суд, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.



Подробности страшного дела — в материале «Реального времени».