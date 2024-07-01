Изобретение казанских школьников вошло в рейтинг лучших проектов России
Изобретение казанских школьников вошло в рейтинг лучших проектов России. Ученики лицея №83 Станислав Парамонов и Кирилл Никулин стали призерами финала российской робототехнической олимпиады, которая прошла в Оренбурге.
Ученики казанского лицея разработали робот Aqua Cleaner, который предназначен для сбора нефти с поверхности воды. Судьи конкурса отметили универсальность, сложность программного кода и тщательность разработки проекта.
В конце прошлого года в КФУ создали рабочий прототип робота-помощника «АртБул 1.2». Он предназначен для медицинских нужд. Робот сможет ездить по больничным коридорам, развозить лекарства и продукты, сопровождать пациента до палаты или кабинета и выполнять функции помощника медперсонала.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.