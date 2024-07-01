Минобразования Татарстана вручило награды лучшим сотрудникам года
Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин наградил лучших сотрудников сферы образования за 2024 год.
Знаком Министерства образования и науки Татарстана «За заслуги в образовании» награждены:
- заместитель директора по учебно-производственной работе Лаишевского технико-экономического техникума Борисова Юлия;
- научный сотрудник отдела развития профессионального образовавания Института развития образования Татарстана Хабибрахманова Резеда и Веприкова Елена;
- замдиректора по воспитательной работе Казанского политеха Тазетдинова Алия;
- мастер производственного обучения КРМК Закирова Гузял.
Нагрудным знаком «За сохранение и развитие языка, культуры, традиций» наградили учителя родного языка и литературы казанского энергетического колледжа Эльвиру Зиннурову и учителя родного языка и литературы лаишевского технико-экономического колледжа Гульшат Набиеву.
Нагрудным знаком Министерства образования и науки Татарстана «Почетный наставник» наградили:
- директора Нурлатского аграрного колледжа Алевтину Граф;
- директора Альметьевского политехнического техникума Ильдара Багманова;
- преподавателя химии и биологии Казанского колледжа технологии и дизайна Екатерину Филипову;
- преподавателя Казанского торгово-экономического техникума Луизу Касимову.
Нагрудным знаком «Молодой педагог» также награжден преподаватель специальных дисциплин Казанского автотранспортного техникума имени Обыденнова Альфия Алеева.
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