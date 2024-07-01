С 2022 года в России создано 50 передовых инженерных школ на сумму 19,5 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

Глава Минобрнауки Валерий Фальков доложил президенту о ходе реализации федпроекта «Передовые инженерные школы».

— Каждая школа решает две задачи. С одной стороны, вы поставили нам задачу по обновлению системы высшего образования, и это передовые площадки, где мы пробуем, как трансформировать инженерное образование. С другой стороны, это обеспечение технологического суверенитета, — сказал Валерий Фальков.

В проект вовлечено 160 высокотехнологичных индустриальных партнеров, которые за два года вложили в программы развития школ 19,5 млрд рублей. Субъектами России выделено порядка 1 млрд рублей.

— Меня очень радует, что бизнес не просто не сопротивляется, а, наоборот, по сути, идет в авангарде этого процесса, — добавил президент.

Также на базе инженерных школ ведется профориентационная работа со школьниками. Подготовку прошли уже 22 тыс. ребят. Важно, что такое обучение способствует развитию интереса к базовым предметам — физике, математике, химии, биологии. Больше 7,5 тыс. инженеров повысили квалификацию на базе школ, и 7,6 тысяч преподавателей — на предприятиях-партнерах.

Отметим, Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о выделении финансирования передовым инженерным школам. Средства в размере 411,8 млн рублей будут распределены между пятью вузами региона в виде грантов.