Владимир Путин подписал постановление о создании национального центра «Россия»
Владимир Путин подписал постановление о создании национального центра «Россия». Проект будет действовать за счет федерального бюджета, сообщает ТАСС.
Проект создается для сохранения наследия выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Согласно распоряжению центр будет управляться организацией «Дирекция выставки достижений «Россия».
Стоит напомнить, что в июне выставку «Россия» посетил шестнадцатимиллионный посетитель. Юбилейным посетителем стала семилетняя Елизавета из Москвы.
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