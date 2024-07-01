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Владимир Путин подписал постановление о создании национального центра «Россия»

18:50, 01.07.2024
Владимир Путин подписал постановление о создании национального центра «Россия»
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Владимир Путин подписал постановление о создании национального центра «Россия». Проект будет действовать за счет федерального бюджета, сообщает ТАСС.

Проект создается для сохранения наследия выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Согласно распоряжению центр будет управляться организацией «Дирекция выставки достижений «Россия».

Стоит напомнить, что в июне выставку «Россия» посетил шестнадцатимиллионный посетитель. Юбилейным посетителем стала семилетняя Елизавета из Москвы.

Разиль Самигуллин

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