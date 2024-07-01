В старинной дворянской усадьбе в Татарстане появились связь и интернет

На склоне Тетюшских гор, в селе Долгая Поляна, построили телеком-инфраструктуру. Раньше уверенный сигнал в этой местности отсутствовал.

В поселении расположено фамильное гнездо одного из старейших помещичьих родов Казанской губернии — Молоствовых. Это единственная сельская дворянская усадьба в Татарстане, сохранившаяся в первозданном виде до наших дней. История Долгой Поляны и владельцев этих земель тесно связана с именем Льва Толстого. Здание, в котором проводят экскурсии, было построено в начале XX века супругами Владимиром и Елизаветой Молоствовыми — друзьями знаменитого писателя.

Поместье находится на возвышенности, откуда открывается вид на Волгу и Болгар, расположенный на противоположном берегу. В комплексе приятно прогуляться по тенистым аллеям, которые владелец усадьбы заложил в честь жены. Инженеры МегаФона разместили оборудование на тридцатиметровой высоте, чтобы обеспечить связью деревню, постройки, а также расположенные в окрестностях заповедник и детский оздоровительный лагерь.

Усадьба Молоствовых включена в туристический маршрут по достопримечательностям Тетюшского района. В течение последнего месяца только районный центр, откуда начинаются экскурсии, принимал гостей из 50 регионов страны. Чаще других насладиться видами и посетить местные музеи приезжают из Ульяновской области, двух столиц, Самарской области и Пермского края.