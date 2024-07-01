В России могут появиться скидки для поездок в санаторий для ряда военнослужащих

Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработали поправки к закону «О статусе военнослужащих». Согласно этим поправкам, офицеры, прапорщики и мичманы, срок службы которых составляет менее 20 лет и которые были уволены в результате травмы, получат льготы для отдыха в санаториях. Они смогут покупать путевки на санаторно-курортное лечение в санаториях и иных домах отдыха государственных органов со скидкой 75%. Членам семей этих военнослужащих предлагается предоставлять скидку в размере 50%, сообщает RT.

На сегодняшний день скидку на путевки в военно-медицинские учреждения для лечения и обследования могут получить военные, отслужившие 20 и более лет и уволенные в результате травмы или контузии. Авторы проекта отметили, что количество нуждающихся в лечении военнослужащих за время проведения специальной военной операции лишь выросло, при этом срок их службы при увольнении зачастую составляет на порядок меньше 20 лет.

— Значительная скидка, 75%, на санаторно-курортное лечение для военнослужащих, уволенных со службы по ранению менее чем с 20-летней выслугой, поможет бойцам ежегодно поправлять здоровье и жить полной жизнью, — рассказал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Законопроект внесен на рассмотрение Госдумы 1 июля, в День ветеранов боевых действий.

В конце июня президент России Владимир Путин также подписал указ о дополнительных выплатах военнослужащим, которые участвуют в специальной военной операции по контракту.

Разиль Самигуллин