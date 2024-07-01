Минтруд России планирует решить проблему дефицита кадров за счет трудоустройства инвалидов

Фото: Динар Фатыхов

Одним из потенциальных источников восполнения дефицита кадров в России могут стать трудоспособные люди с ОВЗ. Для них необходимо создать условия профессиональной самореализации, сообщает РБК со ссылкой на проект концепции по повышению уровня занятости инвалидов до 2030 года, разработанной Минтрудом.



В документе указано, что 75% людей с ОВЗ в трудоспособном возрасте не трудоустроены из-за нежелания «трудиться по предлагаемым вакансиям» и недостаточной заинтересованности работодателя в найме инвалидов. Чтобы привлечь эту группу к трудовой сфере, предлагается освободить от НДФЛ инвалидов первой группы, дать преференции компаниям, нанимающим инвалидов и оказывать повышенную помощь при открытии своего бизнеса.

Согласно проекту, численность инвалидов в трудоспособном возрасте в России в 2023 году составила 4,2 млн человек. Трудоустроены только 1,2 млн — 28% от общего числа. Почти половина работающих трудоустроены в обрабатывающих производствах, образовании, здравоохранении и соцобеспечении, оптовой и розничной торговле, ремонте транспорта.

Напомним, по итогам II квартала 2024 года российские компании стали на 30% чаще размещать вакансии, доступные соискателям без опыта. Также увеличилось количество предложений для работников со стажем от 1 года до 3 лет — на 3%. При этом число вакансий для опытных сотрудников со стажем более 6 лет сократилось.