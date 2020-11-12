Казанский вертолетный завод переходит под управление нового руководителя

Фото: Максим Платонов

Казанский вертолетный завод, входящий в холдинг «Вертолеты России», переходит под управление 43-летнего Алексея Белых — сына одного из старейших российских вертолетостроителей и в прошлом гендиректора Улан-Удэнского авиазавода Леонида Белых. Его кандидатуру предложила ГК «Вертолеты России».

Фото: oborudunion.ru

Алексей Белых, назначенный с приставкой «врио» для управления Казанским вертолетным заводом, с большой вероятностью может получить «подъемные» госконтракты предварительной стоимостью свыше 20 млрд рублей. Заказ как минимум на 36 казанских вертолетов и даст возможность новому управляющему завоевать расположение и лояльность КВЗ.



Речь идет о радикальной перекройке многомиллиардных госсубсидий, выделенных в этом году на поддержку российской авиатехники. В конце октября Минтранс РФ опубликовал проект постановления правительства РФ, где предлагает отказаться от лизинга дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М. В общей сложности ОАК потеряла свыше 20 млрд рублей. Однако в результате смены приоритетов российский Минтранс заложил 16,9 млрд рублей на приобретение 39 единиц воздушных судов отечественного производства. Как говорится в документе, в целях дальнейшей передачи в лизинг, аренду на льготных условиях. Среди них — 36 вертолетов, а также 3 самолета Ил-114-300. Программа закупок рассчитана на 2021—2023 годы.

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