В Челнах после капремонта открылся молодежный центр «Шатлык» с event-мастерской и студией звукозаписи — фото

В Набережных Челнах после капитального ремонта открылся молодежный центр «Шатлык».

Ремонтные работы в учреждении проходили поэтапно, начиная с 2018 года. Из бюджета республики на ремонт центра было выделено 70,7 млн рублей.

Фото: nabchelny.ru

В ходе капремонта обновили фасад здания, входную группу, заменили все инженерные системы, окна, установили новые двери и витражные перегородки. В здании сделали ремонт главного зала «Премьер» на 180 мест, организовали проектную и event-мастерские «Технологии событий». Для музыкантов создали студию вокала и звукозаписи.

Фото: nabchelny.ru

Кроме того, в молодежном центре появилась гостиная «Дуспочмак», где организована свободная библиотека. Также здесь оборудовали коворкинг-зал, в котором летом планируется организовать киносеансы, сообщает пресс-служба мэрии Челнов.

Фото: nabchelny.ru

Фото: nabchelny.ru

Фото: nabchelny.ru

Обновленный центр посетил министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

В конце октября в Набережных Челнах проходил форум татарской молодежи.