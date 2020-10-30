Сегодня в Челнах пройдет форум татарской молодежи

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Сегодня, 30 октября, в Набережных Челнах пройдет форум татарской молодежи. Участников ждут лекции по бизнесу, тайм-менеджменту, SMM, грантовой деятельности, медиа, мастер-классы по психологии, ораторскому мастерству, дизайну, фото и видео-искусству.

Мероприятие пройдет в молодежном центре «Нур». Также днем в рамках форума пройдет мозговой штурм «30 способов оживить татарские проекты в Челнах».

realnoevremya.ru

Здесь презентуют пилотную версию аудиогида по зданию Молодежного центра «Нур» под названием: «Бывший ресторан «Москва». Экскурсию можно будет пройти с помощью QR-кодов. Вечером для участников пройдет концерт татарской альтернативной музыки.



В форуме примут участие ученики 10-11 классов, студенты средних и высших учебных заведений, активная молодежь, сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

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