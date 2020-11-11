Росреестр Татарстана зарегистрировал рекордное количество договоров долевого участия за последние годы

В октябре этого года Росреестр Татарстана зарегистрировал 3 042 договора участия в долевом строительстве (ДДУ) — это рекордный показатель не только за год, но и за последние несколько лет.



В декабре 2018 года Росреестр зарегистрировал 2 549 договоров, а в прошлом году в июне их количество составило 2 752. В этом году зарегистрировали более 17 тысяч ДДУ, что по сравнению с тем же периодом 2019 года на 8% больше.

Еще в этом году в республике в десять раз увеличилось число договоров долевого строительства, предполагающих обязанность внесения средств на счет эскроу — в прошлом году количество договоров составляло 907, а в этом — уже более 8 тысяч.

Фото: realnoevremya.ru

Врио заместителя руководителя Управления Росреестра по Республике Татарстан Лилия Бурганова сообщила, что это связано с обязанностью использования застройщиками счетов эскроу. По ее словам, пандемия не повлияла на заключение договоров, поскольку их можно оформить онлайн.

Ранее сообщалось, что в Татарстане объем средств на эскроу-счетах вырос на 1,4 млрд рублей.