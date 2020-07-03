В Татарстане объем средств на эскроу-счетах вырос на 1,4 млрд рублей

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В Татарстане объем средств на эскроу-счетах по договору долевого участия вырос на 1,4 млрд рублей. Об этом сообщает Центральный Банк России.

На 1 июня в Татарстане открыто больше 4 тысяч счетов эскроу. За месяц количество средств на счетах выросло на 12,8% и превысил 12,3 млрд рублей, сообщается на сайте Центрального банка.

В Татарстане восемь банков ведут работу по проектному финансированию жилищного строительства. С застройщиками заключено 48 кредитных договоров на общую сумму 34,2 млрд рублей. В начале июня было «раскрыто» 198 эскроу на сумму 714 млн рублей.

Ранее Высокогорский район Татарстана полностью перешел на эскроу-счета в долевом строительстве. Он стал в этом первым муниципалитетом в РТ.