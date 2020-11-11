Пострадавшему от Gafarov and Partners LTD челнинцу заблокировали дверь в квартиру строительной пеной

В Челнах пострадавшему от деятельности фонда Gafarov and Partners LTD строительной пеной заблокировали дверь в собственную квартиру. На двери нарисовали крест, а в подъезде разбросали распечатанные фотографии с черной полосой в углу. Об этом сообщается в социальной сети Instagram.

Такое видео опубликовал сам злоумышленник, он не объяснил свой поступок.

Известно, что пострадавший активно критиковал деятельность фонда Эрика Гафарова в соцсетях — бизнесмен из Челнов принимал в фонд деньги от инвесторов с октября 2019 года. В мае 2020 года фонд перестал выплачивать им прибыль, а сам Гафаров покинул страну. Официальные данные говорят об ущербе от фонда в 82 млн рублей.

Ранее объявленный в международный розыск Эрик Гафаров заявлял, что дело против него сфабриковано.