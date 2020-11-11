Эксперты рассказали, где татарстанцы любят праздновать Новый год

Эксперты «Авито Недвижимости» выяснили, где жители Татарстана любят праздновать Новый год. Они исследовали новогодние сезоны с 2017 по 2019 год.

Чаще всего это Марий Эл, Башкортостан и Удмуртия. Такая тенденция наблюдается в республике на протяжении трех лет. Помимо соседних регионов, татарстанцы интересуются посуточной арендой жилья в Москве и Краснодарском крае. Эксперты объясняют это функционированием в последнем одного из самых популярных горнолыжных курортов.

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Сам Татарстан, как отмечают эксперты, за период исследования оставался одним из самых востребованных направлений для проведения Нового года наряду с Москвой, Московской и Ленинградской областями, Краснодарским краем, Башкортостаном и Крымом.

Ранее сообщалось, что 31 декабря в 2021 году в России будет выходным днем.