31 декабря в 2021 году в России будет выходным днём

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году. Такое постановление подписал Михаил Мишустин.

«В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно», — сказано на сайте Кабмина.

Нерабочую субботу, 20 февраля, перенесут на понедельник, 22 февраля, чтобы у граждан было три выходных дня подряд с воскресенья по вторник: с 21 по 23 февраля.

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Всего в 2021 году у россиян будет семь праздничных периодов. Они будут отдыхать десять дней с 1 по 10 января (с пятницы по воскресенье), еще по три дня выходных с 21 по 23 февраля (с воскресенья по вторник), с 6 по 8 марта (с субботы по понедельник), с 1 по 3 мая (с субботы по понедельник), с 8 по 10 мая (с субботы по понедельник), с 12 по 14 июня (с субботы по понедельник), и четыре дня с 4 по 7 ноября (с четверга по воскресенье).

Ранее сообщалось, что россиянам одобрили новогодние каникулы в 2021 году в 10 дней.