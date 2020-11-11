Бизнес Татарстана заключил мировые соглашения с ФНС России на 2,4 млрд рублей

Татарстанские компании заключили 15 мировых соглашений с ФНС России по урегулированию задолженности на 2,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба Управления федеральной налоговой службы по Татарстану.

— Заключение мирового соглашения возможно на любой стадии арбитражного процесса, в том числе при рассмотрении заявления кредитора о признании должника несостоятельным (банкротом) до возбуждения процедуры банкротства, — отмечается в сообщении управления. — Для заключения мирового соглашения с ФНС России требуется обязательное предоставление обеспечения исполнения условий мирового соглашения. В качестве гарантии исполнения мирового соглашения могут быть представлены договор залога имущества должника или третьих лиц либо договор поручительства третьих лиц или предоставления банковской гарантии.

Договоренность между сторонами о заключении мирового соглашения является взаимовыгодной для всех его участников, поскольку кредиторы с минимальными финансовыми затратами достигают цели погашения задолженности, а должник, в свою очередь, получает возможность принять меры по восстановлению своей платежеспособности и деловой репутации путем рассрочки платежа равными долями в течение одного года, при строгом выполнении условий соглашения.

Ответы на самые распространенные вопросы можно получить на вебинаре, который состоится 12 ноября 2020 года в 10.00, для участия необходима регистрация по ссылке. В рамках вебинара предусмотрена возможность задать вопросы по рассматриваемой теме в письменном виде в чате.

Луиза Игнатьева