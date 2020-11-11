На трассе Казань — Буинск — Ульяновск перестроили транспортную развязку

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Перекресток со светофором на участке дороги Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск в Буинском районе Татарстана перестроили в кольцевое пересечение на км 108+814. Это было сделано для того, чтобы транспортные потоки меньше пересекались. Об этом сообщает «Росавтодор».



Дорожники уложили три слоя асфальтобетона толщиной 19 см, что позволило повысить прочность дороги, рассчитанную на нагрузку в 11,5 тонны на ось. Верхний слой покрытия сделали из щебеночно-мастичного асфальтобетона на ПБВ — это повышает срок службы покрытия в два раза.

Для того чтобы избежать образования трещин при резких перепадах температуры, ввели модификаторы и стабилизаторы. Еще на участке переустроили линии электроосвещения, установили дорожные знаки и ограждения.

Ранее сообщалось, что «Автодор» закажет проектирование и строительство седьмого этапа трассы Москва — Казань за 42,7 млрд рублей.