Ирек Файзуллин в Госдуме: миллиард «квадратов» в год, Главстрой всея Руси и вопросы Жириновского

«Мы надеемся, что вы будете вести работу так, как работали в Татарстане»

Одним из ключевых вопросов повестки сегодняшнего заседания Госдумы стало утверждение новых министров и вице-премьера — этим нижняя палата парламента занимается впервые благодаря новым поправкам к Конституции. В том числе депутаты утвердили на пост министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, с января занимавшего должность замглавы ведомства, а до этого 10 лет исполнявшего обязанности главного строителя Татарстана.

Файзуллин с трибуны рассказал, что одной из главных задач Минстроя является улучшение жилищных условий для пяти миллионов граждан. Также он замахнулся на миллиард квадратных метров построенного жилья к 2030 году.

Говоря об ипотеке, Файзуллин отметил необходимость обеспечить баланс спроса и предложения на рынке жилья: «В результате поддержки, которую мы получаем от президента, правительства, депутатов, сенаторов, сегодня мы имеем снижение процентной ставки, в итоге нам очень необходимо обеспечить спрос и предложение». Он же отметил, что идет работа по снижению ипотечной ставки. За три года планируется обеспечить строительство инженерных сетей и инфраструктуры для возведения нового жилья в России на 88 миллиардов рублей.

В своем выступлении кандидат в министры (а на момент публикации министр — соответствующие указы по всем кандидатам уже подписаны президентом) анонсировал законопроект о создании единого государственного заказчика в строительстве. Документ внесут в Госдуму до конца текущей недели.

Затронул он и работу в сфере нормативного регулирования: «Вносим изменения, как президент сказал, в СНиПы-хрипы. Сокращаем количество обязательных требований в нормативной базе нашей страны».

После Файзуллина выступил депутат от КПРФ Владимир Кашин. Он рассказал, что в Татарстане Ирека Энваровича называют «наш зодчий»: «У него уникальный опыт. Эти объекты, которые были построены его строителями, спроектированы, они могут войти в сокровищницу нашей родины».

Владимир Кашин рассказал, что в Татарстане Ирека Энваровича называют «наш зодчий». Фото: duma.gov.ru

Кашин обратил внимание на незавершенное строительство, обманутых дольщиков, износ жилья: «И та программа, которую мы называем комплексом развития сельских территорий, она тоже не может без вас осуществляться».

«Мы надеемся, что вы будете вести работу так, как работали в Татарстане. Вы сделаете таким образом свою работу, чтобы мы могли вас во всей России назвать «российским зодчим». Поэтому даем вам карт-бланш», — заявил Кашин.

Первый зампред Комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат «Единой России» Сергей Пахомов выступил следующим и заявил, что хотелось бы видеть в работе министерства более четкий баланс, чтобы внимание уделялось всем отраслям.



«Чтобы стоять на месте, надо быстро бежать, а чтобы двигаться вперед — нужно бежать еще быстрее», — привел цитату Пахомов, посчитавший, что она применима в ситуации со строительством.

А вот депутат от «Справедливой России» Галина Хованская сразу заявила, что ей не понравилось выступление Файзуллина:

«Хочу сказать, правда, что мы будем его поддерживать. Но это наш аванс и надежда на то, что жилищное строительство — не ради жилищного строительства, а ради того, чтобы решать жилищную проблему наших граждан. Не было ни одного слова сказано о программе переселения из аварийного жилищного фонда. Это важнейшая программа, которая одна из самых эффективных в стране, и идет она, к счастью, хорошими темпами. До того как будет решена в большинстве регионов проблема переселения из аварийного жилищного фонда, говорить о реновации, о комплексном развитии территории бессмысленно, и торопиться с этим вопросом не нужно. Не надо ускорять процесс там, где необходимо решать другую проблему».

Галина Хованская сразу заявила, что ей не понравилось выступление Файзуллина. Фото: duma.gov.ru

Хованская выразила надежду, что жилищное строительство будет вестись ради решения жилищных проблем наших граждан, напомнив, что до сих пор более 7 млн очередников десятилетиями ждут от государства жилья.

Жириновский пожаловался Файзуллину на проблемы со строительством дома

Самой пламенной речью всего заседания стало выступление главы ЛДПР Владимира Жириновского. Вначале он предложил максимально сократить обсуждение кандидатов на пленарном заседании, так как предложенных премьер-министром Михаилом Мишустиным персон одобрили все профильные комитеты. Его предложение поддержали частично — лидеры фракций одобрили идею не задавать кандидатам вопросы, но от выступлений по персоне не отказались. Но Жириновский раскритиковал коллег:

«Я предлагаю: пусть они (главы фракций) выходят, от ЛДПР будет одно выступление, тогда 18 минут! Я выйду в конце — 18 минут. Ни одного вопроса мы не зададим министрам. Мы их бережем, наш народ! Вся страна в больницах, морги переполнены, а вы здесь будете сидеть и задавать вопросы [кандидатам]! Уже все обсудили на комитетах, во фракциях! Это называется политический онанизм, маразм называется! Страна болеет, весь мир болеет, а вы сели, 400 человек, и будете здесь чем заниматься?!» — возмутился лидер ЛДПР.

Как и обещал, он выступил в конце. Фракция поддержала всех кандидатов, кроме министров транспорта и природных ресурсов. На кандидатуре Файзуллина Владимир Вольфович остановился более подробнее, чем на других: «Ирек Энварович, я вам советую три вопроса, посмотрите и увидите маразм нашего строительства».

Самой пламенной речью всего заседания стало выступление Владимира Жириновского. Фото: duma.gov.ru

Он пожаловался ему на невозможность получить участок под строительство дома:

«Как построить дом? Вот я захотел построить дом, имею право? Живу в Москве 65 лет — ничего не имею. Ни одного метра от московского правительства. Обращаюсь, ответ: «Нет. У нас нет участков». Это что? Самый большой в мире город. Дали Новую Москву — и нет участка? Взятки у меня нет, чтоб им дать! А участки есть у них! Займитесь. Почему мне отказались дать участок? Почему я не могу построить дом? Это я не могу? А простой человек вообще ничего не сможет! Его не пустят на порог, его выгонят! Вот так вот вы строите жилье!»

Также он обратился к Файзуллину с просьбой помочь с ремонтом или строительством нового парламентского центра: «Если здание рухнет? Цементу 90 лет!»

«Или ремонт делать здания, или строить новое, посмотрите. Выбирают делать ремонт, почему? Дольше и дороже, можно больше денег вытянуть. Поэтому, если вы хотите облегчить жилье и вообще строительство других объектов, запретите ремонтом заниматься!» — заявил Жириновский.

Жириновский призвал Файзуллина развивать малоэтажное строительство: «Самая большая в мире страна — меньше всего собственных домов. Что вы делаете вообще?» Из-за строительства многоэтажек глава ЛДПР увидел угрозу «электрического Майдана», для этого, по его словам, достаточно там выключить свет.

Жириновский также пожаловался на то, что Россия много строит за рубежом: «Вы кому строите атомные станции? Туркам! Вы кому построили десятки предприятий? Туркам! Вы как Китай хотите сделать? Чтобы Китай сейчас нас обогнал, а через 20 лет турки обгонят. Вы когда принимаете решения, где что строить, — советуйтесь со специалистами. Строить только в России! И не в национальных регионах, а в русских, центральных, этнических».

За кандидатуру Файзуллина проголосовали 328 депутатов, еще 38 воздержались. Фото: duma.gov.ru

В итоге за кандидатуру Файзуллина проголосовали 328 депутатов, еще 38 воздержались. Предыдущий глава Минстроя РФ Владимир Якушев, напомним, назначен на пост полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе.



Тест-драйв новой системы назначения министров через Госдуму одобрили не все

Как уже было сказано выше, Госдума впервые согласовывает министров на должности. Такое право нижняя палата парламента законодательно получила буквально на той неделе, и Кремль практически сразу устроил тест-драйв. Согласно новому закону, премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуру федерального министра (исключая министров силового блока, глав МЧС и МИД) не позднее чем через неделю после появления вакантной должности. Затем нижняя палата парламента в течение недели принимает решение об утверждении или отклонении представленной кандидатуры.

Заседание еще накануне начало приобретать скандальный оттенок — лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что его фракция воздержится от голосования по предложенным премьер-министром Михаилом Мишустиным новым кандидатурам в правительство. По мнению коммунистов, нужно было менять кураторов финансового блока, а не глав Минстроя, Минтранса и Минэкологии. Хотя отметим, что КПРФ все же поддержала Файзуллина.

В целом, помимо выступления Жириновского и позиции КПРФ, заседание прошло спокойно.

Помимо Файзуллина, сегодня депутаты поддержали кандидатуру бывшего министра энергетики Александра Новака на должность заместителя председателя правительства РФ. Его по решению ГД сменил гендиректор «Русгидро» Николай Шульгинов.



Помимо Файзуллина, сегодня депутаты поддержали кандидатуру бывшего министра энергетики Александра Новака на должность заместителя председателя правительства РФ. Фото: duma.gov.ru

Руководителя «Аэрофлота» Виталия Савельева утвердили на должность министра транспорта РФ. Он сменил Евгения Дитриха, которому прочат пост и.о. главы Белгородской области. Отметим, что фракция «Справедливая Россия» отказалась поддержать Савельева из-за того, что их не устраивает его работа на посту руководителя «Аэрофлота». Поэтому за него проголосовали только 274 депутата, еще 55 воздержались.



Александр Козлов поменял одну министерскую должность на другую — он ушел с поста министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и занял кресло министра природных ресурсов и экологии. Его кандидатуру, кстати, «Справедливая Россия также «проигнорировала». Козлов сменил Дмитрия Кобылкина, который, скорее всего, войдет в генсовет «Единой России», а кресло Козлова занял глава Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Отметим, что президент России Владимир Путин уже подписал указы о назначении вице-премьера и министров.

Дарья Пинегина