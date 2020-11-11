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В России за последние сутки выявлен 19 851 случай коронавируса

11:08, 11.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за последние сутки выявлен 19 851 случай коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В России за последние сутки зафиксирован 19 851 новый случай COVID-19. По данным федерального оперштаба, всего в стране зарегистрировано 1 836 960 случаев.

За последние сутки от коронавируса умерли 432 человека. Общее количество жертв пандемии в России достигло 31 593.

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Выздоровели 18 616 человек. Нарастающим итогом от коронавируса вылечились 1 369 357 россиян.

Напомним, что сутками ранее число выявленных случаев COVID-19 в России составило 20 977 человек.

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