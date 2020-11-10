В Минздраве Татарстана ответили на очередную жалобу об очередях

Фото: соцсети

В Минздраве Татарстана ответили на очередную жалобу о больших очередях к врачу. На этот раз в соцсетях обсуждают пиковую загрузку в поликлинике №5.

«Всего два участковых терапевта на всю больницу! Очень много людей, и как же обезопасить себя от ковид в такой толкучке?» — написал автор (орфография и пунктуация сохранена, - прим. ред.)

В Минздраве Татарстана объяснили, что два участковых терапевта принимали людей по записи. Дежурный же врач принимает в порядке живой очереди.

«После длительных выходных, как правило, в поликлинических учреждениях в утренние часы наблюдается пиковая нагрузка в связи с ростом обращений пациентов. Прием ведут несколько врачей — участковых терапевтов по записи, а также дежурный врач — в порядке живой очереди», — ответили «Реальному времени» в ведомстве.

Также в пресс-службе добавили, что приняты необходимые меры по перераспределению врачебных кадров.



Ранее жители Казани пожаловались на очереди в больнице №7.

