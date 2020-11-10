Власти Москвы запретят работу ресторанов и клубов в ночное время

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о приостановке работы общепита и клубов в ночное время. Также студенты и школьники снова переводятся на дистанционное обучение.

«Эти ограничения вводятся с 13 ноября 2020 г. и будут действовать два месяца — до 15 января 2021 г.», — говорится в обращении мэра столицы.

Транспортные карты студентов заблокируют, школьникам рекомендуется оставаться дома.

Бары и клубы не будут работать с 23.00 до 6.00.

Театры, кинотеатры и концертные залы не могут заполнять более 25% зрительских мест.

Проведение массовых спортивных мероприятий необходимо согласовывать с департаментом спорта.

Культурные и досуговые мероприятия приостанавливают совсем.

Временно приостановят работу детских лагерей, детских развлекательных центров, детских комнат в ТРЦ и детских уголков в заведениях общепита.