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Пенсионный фонд Татарстана опроверг сообщение о прекращении приема посетителей

15:48, 10.11.2020 1
Пенсионный фонд Татарстана опроверг сообщение о прекращении приема посетителей
Фото: realnoevremya.ru

В Пенсионном фонде Татарстана опровергли сообщения о прекращении приема граждан в 2021 году. Жителей республики будут принимать по-прежнему.

«Отделение Пенсионного фонда России по Республике Татарстан сообщает, что с 1 января 2021 года прием во всех клиентских службах Пенсионного фонда республики будет осуществляться по прежнему графику, по предварительной записи, без каких-либо изменений», — цитирует RT-online.ru сообщение ведомства.

Ранее директор МФЦ РТ Ленара Музафарова рассказала, что с января 2021 года Пенсионный фонд по Татарстану прекратит «живой» прием посетителей. Вместо этого людей будут принимать в многофункциональных центрах.

Общество Татарстан
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