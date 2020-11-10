Пенсионный фонд в Татарстане с 2021 года перестанет принимать посетителей «вживую»
С января 2021 года Пенсионный фонд по Татарстану прекратит «живой» прием посетителей. Вместо этого людей будут принимать в многофункциональных центрах, об этом рассказала директор МФЦ РТ Ленара Музафарова.
«По сведениям Минэкономразвития Российской Федерации, Пенсионный фонд с января 2021 года прекращает прием заявителей вживую, и эти люди пойдут к нам. Сейчас идет заключение соглашения, начнется обучение», — сказала она.
Она отметила, что список услуг, которые перейдут из Пенсионного фонда в МФЦ со следующего года, будет оглашен отдельно.
Подробнее — в материале «Реального времени».Общество Татарстан
комментарии
Шутка.
Дурацкая.
Видать осеннее обострение у пенсионера...
Да и напугался - с компьютером не на "ты" и даже не на "Вы" - и с каждым годом соображать всё труднее - как тогда попросить помощь у Пенсионного фонда, если возникнут вопросы?