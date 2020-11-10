Новости общества

15:03 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Пенсионный фонд в Татарстане с 2021 года перестанет принимать посетителей «вживую»

14:09, 10.11.2020 1
Пенсионный фонд в Татарстане с 2021 года перестанет принимать посетителей «вживую»
Фото: realnoevremya.ru

С января 2021 года Пенсионный фонд по Татарстану прекратит «живой» прием посетителей. Вместо этого людей будут принимать в многофункциональных центрах, об этом рассказала директор МФЦ РТ Ленара Музафарова.

«По сведениям Минэкономразвития Российской Федерации, Пенсионный фонд с января 2021 года прекращает прием заявителей вживую, и эти люди пойдут к нам. Сейчас идет заключение соглашения, начнется обучение», — сказала она.

Она отметила, что список услуг, которые перейдут из Пенсионного фонда в МФЦ со следующего года, будет оглашен отдельно.

Подробнее — в материале «Реального времени».

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:29
    Пенсионеры все вымрут в 2021 году???????? - раз их перестанут принимать "в живую"...

    Шутка.
    Дурацкая.
    Видать осеннее обострение у пенсионера...

    Да и напугался - с компьютером не на "ты" и даже не на "Вы" - и с каждым годом соображать всё труднее - как тогда попросить помощь у Пенсионного фонда, если возникнут вопросы?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем