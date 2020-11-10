Бурмистров: «Мы помним о поражении в сентябре, надо брать реванш у «Торпедо»

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров поделился ожиданиями от встречи с нижегородским «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

— «Торпедо» — хорошая, быстрая, техничная команда, любит играть в зоне атаки. Плюс хорошее нападение. В Нур-Султане уже играли без болельщиков, знаем, каково это. Нас ждет непростая игра, всегда тяжело играть без болельщиков. Важным будет начало матча. А дальше нужно уже играть в свой хоккей.

— Матч в сентябре получился не очень удачным. Хочется взять реванш?

— Да, конечно, мы помним об этом и говорим, что надо брать реванш. Надо показывать себя, — приводит слова Бурмистрова пресс-служба клуба.

Фото: ak-bars.ru

Встреча с «Торпедо» состоится сегодня, 10 ноября, в Нижнем Новгороде без зрителей. Начало матча — в 19.00 по мск. Прямую трансляцию игры можно посмотреть на телеканалах ТНВ и «ТНВ-Планета».

В этом матче в состав «Ак Барса» сможет вернуться Данис Зарипов. Капитан казанцев не выходил на лед с конца сентября из-за положительных тестов на коронавирус. Игра с «Торпедо» станет для 39-летнего форварда первой после выхода из карантина.

Ранее ожиданиями от матча в Нижнем Новгороде поделился тренер «Ак Барса» Павел Зубов.