Тренер «Ак Барса»: «Грустно играть при пустых трибунах, это минус для хозяев»

Тренер «Ак Барса» Павел Зубов прокомментировал ситуацию с проведением некоторых матчей КХЛ без зрителей на трибунах и поделился мнением о предстоящей игре казанцев против нижегородского «Торпедо».

— Мы уже играли против «Торпедо» в этом сезоне, сыграли неудачно. Так что ребята горят желанием исправить ситуацию. Та игра у нас совсем не получилась, да и в целом поездка получилась скомканной. После паузы и мы, и соперник внесли коррективы. Ребята выздоровели, так что состав увеличился.

— Сентябрьскую игру берете во внимание?

— Да, мы будем ее разбирать. Знаем, как «Торпедо» играет: у них нападающие небольшого роста, но при этом креативные, есть хорошие защитники-легионеры, которые могут подключиться к атаке и создать момент.

— Сегодня матч пройдет без зрителей. Это плюс для вас?



— Это всегда минус для хозяев. Конечно, при пустых трибунах всегда грустно играть, — приводит слова Зубова пресс-служба клуба.

Встреча с «Торпедо» состоится сегодня, 10 ноября, в Нижнем Новгороде без зрителей. Начало матча — в 19.00 по мск. Прямую трансляцию игры можно посмотреть на телеканалах ТНВ и «ТНВ-Планета».

В этом матче в состав «Ак Барса» сможет вернуться Данис Зарипов. Капитан казанцев не выходил на лед с конца сентября из-за положительных тестов на коронавирус. Игра с «Торпедо» станет для 39-летнего форварда первой после выхода из карантина.

При этом встречу в Нижнем Новгороде из-за медицинских показателей пропустят несколько игроков основного состава казанцев. В том числе вратарь Тимур Билялов, защитник Альберт Яруллин и нападающий Артем Галимов. Все трое отсутствовали в заявке «Ак Барса» на выездную серию матчей КХЛ.