Ирек Файзуллин выступил перед Госдумой, депутаты его поддержали

Ирек Файзуллин выступил перед депутатами Госдумы, рассказав о главных направлениях своей работы на посту министра строительства. Его пообещали поддержать депутаты всех фракций.

Кандидат в министерское кресло вышел к трибуне в маске и снял ее только перед микрофоном.

Он рассказал, что одной из главных задач Минстроя является улучшение жилищных условий для 6 млн граждан. Также должен наращиваться темп строительства жилья — до 2030 года необходимо построить около 1 млрд кв. м жилья.

Также он отметил необходимость работы в сфере ипотеки. Ставку уже удалось снизить, добавил Файзуллин.

Фото: duma.gov.ru

Выступая, он упомянул о программе комфортной городской среды, по которой удалось благоустроить 68 тысяч общественных пространств.

Упомянул он и о поступательной работе в сфере нормативного регулирования: «Вносим изменения, как президент сказал, в СНиПы-хрипы»

Представитель КПРФ Владимир Кашин рассказал, что в Татарстане Ирека Файзуллина называют «наш зодчий», и похвалил здание Минсельхозпрода РТ. Он пообещал, что фракция поддержит кандидата.

«Единая Россия» также поддержит замминистра, отдельно пообещав «агрессивную поддержку» при модернизации сетей, сказал первый зампред Комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Пахомов.

Депутат от «Справедливой России» Галина Хованская заявила, что фракция также поддержит Файзуллина, но подчеркнула, что ей не понравилось выступление чиновника и эта поддержка будет авансом.

Напомним, Ирек Файзуллин уже назначен исполняющим обязанности министра строительства и ЖКХ.