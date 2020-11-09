Ирек Файзуллин уже возглавил Минстрой РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил троих врио в министерства, которые сегодня остались без руководителей. Ирек Файзуллин уже сейчас начнет руководить Минстроем РФ.

Распоряжением от сегодняшнего числа глава правительства назначил Файзуллина врио министра строительства и ЖКХ.

Также Минтранс РФ временно возглавил Александр Нерадько, а Минприроды — Светлана Радченко.

Напомним, сегодня утром президент РФ Владимир Путин освободил от должности глав этих трех министерств. Мишустин предложил нескольких кандидатов, с учетом перестановок в список вошли пять человек. Из всех кандидатов только Файзуллин уже фактически возглавил министерство.