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Ирек Файзуллин уже возглавил Минстрой РФ

19:52, 09.11.2020
Ирек Файзуллин уже возглавил Минстрой РФ
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил троих врио в министерства, которые сегодня остались без руководителей. Ирек Файзуллин уже сейчас начнет руководить Минстроем РФ.

Распоряжением от сегодняшнего числа глава правительства назначил Файзуллина врио министра строительства и ЖКХ.

Также Минтранс РФ временно возглавил Александр Нерадько, а Минприроды — Светлана Радченко.

Напомним, сегодня утром президент РФ Владимир Путин освободил от должности глав этих трех министерств. Мишустин предложил нескольких кандидатов, с учетом перестановок в список вошли пять человек. Из всех кандидатов только Файзуллин уже фактически возглавил министерство.

ОбществоВласть Татарстан
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