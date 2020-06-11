В Казани законсервируют Самосыровский полигон ТБО

Иполком поручил законсервировать Самосыровский полигон твердых коммунальных отходов. Постановление, опубликованное в сборнике документов мэрии, было подписано 29 мая.

Решение принято «в целях исключения возможности негативного воздействия на окружающую среду ранее размещенных отходов на Самосыровском полигоне». Комитету ЖКХ также поручили не допускать прием нового мусора.

В конце мая на Самосыровском полигоне ТБО перешли к последнему, биологическому, этапу рекультивации. После этого в социальных сетях появилась информация, что в Самосырово образовались новые кучи мусора. На пост отреагировало Министерство экологии Татарстана. Его сотрудники попросили уточнить местоположение новых свалок для принятия мер.