Яруллин, Галимов и Билялов пропустят ближайшие матчи «Ак Барса»
Хоккеисты «Ак Барса» отправились в выездное турне, где команда сыграет против нижегородского «Торпедо» и челябинского «Трактора».
Впервые с 27 сентября на гостевые матчи отправился капитан казанцев Данис Зарипов, оправившийся от коронавируса. Также в состав включены вратарь Артур Ахтямов и Илья Сафонов, ранее выигравшие Кубок Карьяла со сборной России.
При этом в списке отсутствуют голкипер Тимур Билялов, защитник Альберт Яруллин и нападающий Артем Галимов.
«Ак Барс» проведет на выезде два матча - 10 ноября против «Торпедо» (19:00 по мск), 12 ноября с «Трактором» (17:00).СпортХоккей Татарстан
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