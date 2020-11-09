Яруллин, Галимов и Билялов пропустят ближайшие матчи «Ак Барса»

Хоккеисты «Ак Барса» отправились в выездное турне, где команда сыграет против нижегородского «Торпедо» и челябинского «Трактора».

Впервые с 27 сентября на гостевые матчи отправился капитан казанцев Данис Зарипов, оправившийся от коронавируса. Также в состав включены вратарь Артур Ахтямов и Илья Сафонов, ранее выигравшие Кубок Карьяла со сборной России.

При этом в списке отсутствуют голкипер Тимур Билялов, защитник Альберт Яруллин и нападающий Артем Галимов.

«Ак Барс» проведет на выезде два матча - 10 ноября против «Торпедо» (19:00 по мск), 12 ноября с «Трактором» (17:00).