В Казани развлечения на новогодние праздники подготовят с учетом возможного запрета на выезд из города

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В Казани программу мероприятии на новогодние праздники подготовят с учетом возможного запрета на выезд из города. Об этом было сказано в ходе «делового понедельника».

Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин напомнил о рекомендации главы Роспотребназора РФ Анны Поповой провести новогодние праздники дома: «Наверное, выезд за пределы города на какие-то курорты будет ограничен, а может быть даже невозможен».

Фото: realnoevremya.ru, Максим Платонов

Дирекции парков и скверов города поручено продумать культурную программу в общественных пространствах на время новогодних праздников. При этом важно не допустить большого скопления людей и очередей.

Напомним, этой зимой в 15 парках Казани планируется разместить 21 новый объект, большинство из которых простоит 2 года. Среди них кафе, тир, вендинг, точка по предоставлению фотоуслуг, аттракционы и экстремальные аттракционы на озере Лебяжье.

