Психолог казанского госпиталя рассказала, как COVID-19 влияет на состояние человека

Медицинский психолог Госпиталя для ветеранов войн Казани Карина Бочкарева рассказала, как COVID-19 влияет на состояние человека.

У пациента формируется в той или иной степени посттравматическое стрессовое расстройство, происходит формирование негативных мыслей и установок, а также меняется поведение и реакция на ситуацию.

В группе риска во время пандемии коронавируса — пожилой возраст. Болезнь значительно истощает психологические ресурсы. Родственники заболевших замечают перепады настроения. Пациенты, переболевшие COVID-19, приходят к специалистам с жалобами на повышенную утомляемость, снижение концентрации внимания, нарушения сна, раздражительность, общую тревожность.

realnoevremya.ru

— Часто возникает страх у пациента, пережитый во время заболевания. Главное — принять эту ситуацию и перейти к следующему этапу своей жизни. Здесь может помочь только психолог, — сказала Бочкарева.

В октябре в Татарстане около 2,2 тысячи пациентов прошли реабилитацию после перенесенной новой коронавирусной инфекции.

