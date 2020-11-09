МИД Армении прокомментировал ЧП с российским вертолетом МИ-24

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МИД Армении считает ЧП с российским вертолетом МИ-24 посягательством вооруженных сил Азербайджана против вооруженных сил РФ на суверенной армянской территории.

«Убеждены, что применение силы против вооруженных сил РФ на суверенной территории Республики Армения получит адекватную реакцию», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

ЧП произошло на участке вне зоны нагорно-карабахского конфликта. В данный период там не зафиксированы какие-либо боестолкновения. Поэтому утверждения и попытки оправдания азербайджанской стороны лживы и безосновательны, считают в МИД Армении.

Сегодня вечером СМИ сообщили о том, что Нахичеванская автономная республика подбила российский Ми-24. Информацию о крушении вертолета подтвердили в Минобороны РФ. Два члена экипажа погибли, третьего доставили на аэродром с травмами средней тяжести. В Азербайджане заявили, что случайно сбили российский вертолет.

