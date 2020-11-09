Азербайджан заявил, что случайно сбил российский вертолет Ми-24

Азербайджан признал, что случайно сбил российский вертолет Ми-24.

Ошибка произошла из-за того, что вертолет пролетал в непосредственной близости от армяно-азербайджанской границы во время активных боевых столкновений, заявили в МИД страны.

Вертолет летел в темное время суток, на малой высоте и находился вне зоны радарного обнаружения средств ПВО. Также ранее российские вертолеты не были замечены в зоне карабахского конфликта.

«Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

Сегодня вечером СМИ сообщили о том, что азербайджанская автономная республика Нахижджеван подбила российский Ми-24. Информацию о крушении вертолета подтвердили в Минобороны РФ. Два члена экипажа погибли, третьего доставили на аэродром с травмами средней тяжести.

