В Татарстане спасатели призвали водителей позаботиться о бездомных кошках

В ГУ МЧС по Татарстану призвали жителей республики позаботиться о бездомных кошках, которые с наступлением холодов начинают забираться под капоты машин или на колеса.

В ведомстве посоветовали перед тем, как завести автомобиль постучать по капоту и осмотреть колеса. Это может спасти животное от смерти или травм. «Это всего несколько минут вашего времени, которые помогут предотвратить крайне неприятные последствия», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС по РТ.

В августе в Нижнекамске сотрудники ГИБДД, волонтеры и неравнодушные граждане смогли спасти кошку, которая застряла в моторном отсеке автомобиля и лишилась лапы.

