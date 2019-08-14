ФАС предложила приватизировать лоукостер «Победа»

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев предложил приватизировать авиакомпанию «Победа». Сейчас «Победа» является 100%-ной «дочкой» государственного «Аэрофлота».

Письмо с соответствующим предложением Артемьев направил в адрес вице-премьера Максима Акимова и министра транспорта России Евгения Дитриха. Это письмо подготовили во исполнение поручения правительства после прямой линии с президентом Владимиром Путиным, когда глава государства поручил правительству следить за ценами на авиабилеты и не допускать их необоснованного роста.

По данным ФАС, присутствие «Победы» на ближне- или среднемагистральном маршрутах увеличивает конкуренцию и снижает цены на билеты всех перевозчиков. Однако «Победа» в последнее время сосредоточилась на международных направлениях, а на внутренних маршрутах отменяет или сокращает рейсы. Антимонопольщики предположили, что такие меры со стороны «Победы» могут быть направлены на сокращение конкуренции, в том числе со связанными «Аэрофлотом» и «Россией».

Приватизация лоукостера помогла бы изменить ситуацию, передает РБК содержание письма.

Напомним, на этой неделе сайт авиакомпании «Победа» оказался недоступен после начала распродажи билетов. Позже в авиакомпании заявили о DDoS-атаке на сайт.

