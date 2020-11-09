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Экономика

Два предприятия Татарстана погасили долги по зарплате на общую сумму свыше 7,7 млн рублей

13:58, 09.11.2020
Два предприятия Татарстана погасили долги по зарплате на общую сумму свыше 7,7 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане два предприятия погасили задолженность перед работниками на общую сумму свыше 7,7 млн, сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

В частности, зарплату выплатили:

  • ООО «СтройПлюс» (Азнакаевский район РТ) — 32 сотрудникам на сумму 1,178 млн рублей;
  • ООО «ЭнергоСтройСервис» (Чистопольский район РТ) — 100 работникам на сумму 6,575 млн рублей.
Фото: realnoevremya.ru

Ранее три республиканских работодателя погасили свою задолженность перед работниками на общую сумму свыше 1,3 млн рублей. Среди них ООО «Оптхимтрейд», ООО «Тебова Нур» и ИП Л.Г. Шамсутдинова.

Экономика Татарстан
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