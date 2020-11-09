Два предприятия Татарстана погасили долги по зарплате на общую сумму свыше 7,7 млн рублей
В Татарстане два предприятия погасили задолженность перед работниками на общую сумму свыше 7,7 млн, сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.
В частности, зарплату выплатили:
- ООО «СтройПлюс» (Азнакаевский район РТ) — 32 сотрудникам на сумму 1,178 млн рублей;
- ООО «ЭнергоСтройСервис» (Чистопольский район РТ) — 100 работникам на сумму 6,575 млн рублей.
Ранее три республиканских работодателя погасили свою задолженность перед работниками на общую сумму свыше 1,3 млн рублей. Среди них ООО «Оптхимтрейд», ООО «Тебова Нур» и ИП Л.Г. Шамсутдинова.
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