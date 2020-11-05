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В Татарстане три предприятия выплатили долги работникам на сумму свыше 1,3 млн рублей

20:25, 05.11.2020
В Татарстане три предприятия выплатили долги работникам на сумму свыше 1,3 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане три работодатели погасили свою задолженность перед работниками на общую сумму свыше 1,3 млн рублей. Зарплату получили четыре человека, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Среди выплативших деньги работникам следующие предприятия Казани:

  • ООО «Оптхимтрейд» (задолженность 491 тыс. рублей одному человеку);
  • ООО «Тебова Нур» (798,4 тыс. рублей двум работникам компании).
Фото: realnoevremya.ru

В Тукаевском районе РТ зарплату выплатила ИП Шамсутдинова Л.Г. Ее задолженность перед одним работником составила 45 тыс. рублей.

В середине октября ООО «УК «Энергия» Муслюмовского района РТ погасила задолженность по зарплате на сумму в 1,2 млн рублей перед 75 сотрудниками.

Общество Татарстан
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