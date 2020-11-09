Госдума может одобрить кандидатуры предложенных министров во вторник

Сегодня в 13.00 профильные комитеты Госдумы обсудят предложенные премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты министров. Об этом пишет «РИА Новости».

Глава комитет по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов заявил, что новых министров могут утвердить завтра.

Сегодня Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Ирека Файзуллина на пост министра строительства и ЖКХ России. Также он предложил назначить министра энергетики РФ Александра Новака десятым вице-премьером, главу «Русгидро» Николая Шульгинова — руководителем Минэнерго, главу «Аэрофлота» Виталия Савельева — министром транспорта, министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова — главой Минприроды РФ.