В Казани с начала ноября выявили почти 3,5 тысячи нарушителей масочного режима на транспорте

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

С начала ноября в общественном транспорте Казани выявили 3 448 пассажиров без масок, сообщает пресс-служба городского Комитета по транспорту.

126 нарушителям масочного режима пришлось покинуть средство передвижения. Остальные надели маски на месте.

Всего сотрудниками Комитета по транспорту Казани и контрольно-ревизорскими службами МКУ «Организатор пассажирских перевозок» и транспортных предприятий проверено 1 685 автобусов, троллейбусов, трамваев и поездов метро. Рейды прошли на 72 остановках.

Фото: Илья Репин

Напомним, что с 26 октября по 4 ноября в Казани выявили 9,5 тыс. нарушителей масочного режима в общественном транспорте, 316 из которых покинули средство передвижения.

