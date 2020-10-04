Основатель фонда Gafarov and Partners LTD Эрик Гафаров заявил, что не находится в международном розыске

Основатель фонда Gafarov and Partners LTD Эрик Гафаров, находящийся в международном розыске, заявил в своем Instagram что не находится в международном розыске.

Один из подписчиков задал Гафарову вопрос, правда ли Гафаров находится в розыске. На что он ответил, что это ложь и назвал правоохранительные органы в Татарстане вместе с судами и представителями СМИ «одним большим ОПГ».

«Нет никакого международного розыска. Все, что пишут в СМИ, тоже [ложь] на 99 процентов», — ответил Гафаров.

Также он добавил, что «больше всего в мире» хочет рассказать свою версию происходящего. Однако, «когда играешь в покер, нельзя показывать сопернику свои карты».

Напомним, что в мае прокуратура РТ стала активно работать по делу об организованной Гафаровым финансовой пирамиде. Фонд привлекал деньги челнинцев, обещая им доход. Однако этой весной клиенты стали жаловаться, что не могут вернуть свои инвестиции. Сам Гафаров известен своей тягой к красивой жизни: в его аккаунте в «Инстаграме» множество фотографий с дорогих курортов, с шикарными машинами.

